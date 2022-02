Landgericht Mönchengladbach : Plädoyers im Römerbrunnen-Prozess

Am 3. März gibt es den nächsten Prozesstag. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Nach weiteren Beweisanträgen soll es jetzt zügig weitergehen in dem Verfahren. Der Angeklagte soll einen 40-Jährigen in dessen Wohnung getötet haben.

Im Prozess um ein Tötungsdelikt am Römerbrunnen kündigt sich jetzt doch ein baldiges Ende an. Nachdem es beim jüngsten Verhandlungstag wieder einmal um Beweisanträge der Verteidigung ging, sollen am 3. März die Plädoyers gehalten werden. Allerdings gibt es einen neuen Antrag: Die Anwältin des 29-jährigen Angeklagten verlangt eine Aufhebung des Haftbefehls.

Ihr Mandant steht vor Gericht, weil er einen 40-Jährigen in dessen Wohnung getötet haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann Mord aus Habgier vor. Mindestens 16-mal soll er mit einer Schere eingestochen und mit einem Stuhl sowie einer Flasche auf sein Opfer eingeschlagen haben. Der 40-Jährige soll infolge seiner Verletzungen verblutet sein. Ein genauer Tatzeitpunkt konnte zunächst nicht bestimmt werden. Als die Leiche am 25. März vergangenen Jahres gefunden wurde, war sie bereits stark verwest.

Immer wieder hatte die Verteidigung die Anhörung weiterer Zeugen sowie weitere Gutachten gefordert. So sollte zum Beispiel der Bruder gehört werden, dem der Angeklagte die Tat geschildert haben soll. Doch der Bruder hatte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht. Angeblich soll er es sich zwischenzeitlich anders überlegt haben, wolle nun doch eine Aussage machen, aber nicht in Deutschland, sondern nur in Frankreich. Das Gericht lehnte dies ab.

Der Angeklagte habe in der Verhandlung verschiedene und widersprüchliche Aussagen gemacht, die er immer wieder der Beweislage angepasst habe, sagte der Vorsitzende Richter. Mal habe der 29-Jährige erklärt, er habe nicht weiter auf den 40-Jährigen eingestochen, als dieser zusammengesackt sei, dann habe er erklärt, es sei doch möglich gewesen, dass er dies getan habe. Deshalb habe das Gericht Zweifel daran, dass der Angeklagte seinem Bruder die Wahrheit gesagt habe. Bis zum 25. Februar können in dem Verfahren noch schriftliche Beweisanträge eingereicht werden. Am 3. März geht es weiter mit dem Prozess.

(gap)