Testspiel DJK/VfL Giesenkirchen : Ex-Liverpooler besiegt mit Doppelpack Giesenkirchen

Fußball-Landesliga Landesligist Giesenkirchen verliert sein Testspiel gegen den Oberligisten Teutonia St. Tönis mit 1:4. Dennoch ist Trainer Volker Hansen zufrieden. Ein Ex-Spieler des FC Liverpool trifft doppelt für St. Tönis.

DJK/VfL Giesenkirchen hat sein Testspiel am Sonntag gegen Oberligist Teutonia St. Tönis mit 1:4 (1:2) verloren. Zwar war der klassenhöhere Gast aus der Apfelstadt aufgrund seiner spielerischen Qualitäten durchaus feldüberlegen, dennoch zeigte die Elf von Trainer Volker Hansen über weite Strecken ein gutes Spiel. Als „Man oft the Match“ darf hier zweifelsohne Torhüter Christoph Paffrath genannt werden, der mit einer tadellosen Leistung und starken Paraden die Partie lange Zeit offenhielt.

Nach einer knappen Viertelstunde hatte der ehemalige Regionalliga-Spieler Konstantin Möllering (14.) die Gäste per Kopf mit 1:0 in Führung gebracht. Leonard Bajraktari (23.) erhöhte wenig später auf 2:0, ehe Giesenkirchens Abdulhakim Yildirim (32.) nach einem Ballgewinn im Mittelfeld zum Konter ansetze und schlussendlich auf 1:2 verkürzen konnte.

Ein Schockmoment ereignete sich dann im zweiten Durchgang: Michal Miodek (65.) ging nach einem Pressschlag zu Boden, musste anschließend von drei Mitspielern vom Platz getragen werden. Zwar konnte er nach der Behandlung durch den Physiotherapeuten von St. Tönis wieder auftreten, dennoch wird sich in den kommenden Tagen erst zeigen, wie schlimm das Knie in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Trainer Hansen sagte nach der Partie auch, worauf es in den kommenden Spielen ankommen muss. „Wir müssen lernen, hinten einfach noch kompakter zu stehen“, so Hansen. Nach dem 3:0-Testspielerfolg in der Vorwoche gegen DJK Dilkrath, steht am kommenden Sonntag beim TSV Urdenbach dann das dritte Testspiel der laufenden Vorbereitung für die Mannschaft an.