Länderspiel in Mönchengladbach : Getrübte Freude und nur wenig Fan-Interesse

Mönchengladbach Die Stadt und der Klub sind froh, Gastgeber des DFB-Teams zu sein. Doch sie wären gern auch mal bei großen Turnieren dabei. Gegen Weißrussland droht ein Zuschauer-Minusrekord.

Jenseits des eigentlichen Spiels ist der DFB in Mönchengladbach nicht präsent. Die Trainingseinheiten des deutschen Teams in der Arena und auch die Pressekonferenzen zum Spiel fanden in einem Hotel nahe des Team-Quartiers statt. „Ich kenne die Hintergründe nicht, warum es so gehandhabt wird. Aber ich denke, wir könnten auch hier die Voraussetzungen dafür schaffen. Gerade ein öffentliches Training der Nationalmannschaft im Borussia-Park würde sicher ein paar Leute mobilisieren“, sagt Reiners. Trotzdem habe ein Länderspiel im Borussia-Park einen hohen Werbewert für die Stadt. Mönchengladbach könne sich auf dem Wege als Sport- und Fußballstadt präsentieren, ganz dem eigenen Selbstverständnis entsprechend.

Borussias einziger deutscher Nationalspieler Matthias Ginter ist Hauptdarsteller in einem Werbe-Clip für das Spiel. „Bei Heimspielen haben wir immer eine gute Stimmung und sind fast immer ausverkauft“, sagt Ginter. Und fügt an: „Ich hoffe, dass viele Fans den Weg ins Stadion finden.“ Es ist ein frommer Wunsch. Der Gegner ist nicht der attraktivste und die Ticketpreise nicht gerade niedrig. 25 Euro kosten sie in der Kurve, auf der Haupttribüne 60 bis 80. Kinder dürfen für 10 Euro ins Stadion, doch ist die späte Anstoßzeit eher ein Problem. Es ist indes kein reines Gladbach-Problem. Auch für das letzte Qualifikationsspiel gegen Nordirland in Frankfurt sind bislang nur 36.000 Karten verkauft. Sowohl die Fans in Mönchengladbach als auch in Frankfurt hatten zuletzt reichlich Gelegenheit, Fußball zu schauen, beide Teams sind in der Europa League unterwegs. Das zusätzliche Länderspiel „sparen“ sich die Fans da möglicherweise.