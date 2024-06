Länderspiel in Mönchengladbach 20 Teams kicken in Rheydt um Fußballtickets

„Wir haben unsere Deutschlandtrikots ganz optimistisch schon einmal eingepackt“, erzählt Katrin Ingenhoff vom TSV Solingen lachend. Denn: Zu gewinnen gibt es nicht nur Ruhm und Ehre. Der WDR-Sender schickt die Sieger des Turniers am gleichen Tag auch noch zum Testspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Griechenland in den Borussia-Park. Der TSV Solingen hat in seiner ersten Runde gegen die Spieler des Mönchengladbach Wolfpack – gekleidet in American Football-Trikots – bereits den ersten Sieg eingefahren. Die sechs Spielerinnen vergaben keinen Treffer – und wurden am Ende mit drei Punkten belohnt. „Wir nutzen das auch ein bisschen als Vorbereitung für unser Pokalfinale am Sonntag“, sagt Ingenhoff lachend. Denn das Team spielt auch unter normalen Umständen zusammen – dann allerdings in der Landesliga. „Und hier sind relativ viele Zuschauer“, sagt Ingenhoff. „Das trainiert die Nerven.“