Energieversorgung in Mönchengladbach NEW-Kundencenter eröffnen wieder

Im März schloss die NEW ihre Kundencenter. Die Begründung: So könne man das frei werdende Personal einsetzen, um die hohe Anzahl an Anrufen und Mails von Kunden zu bewältigen. Das Unternehmen gab an, dass die von der Bundesregierung eingeführten Energie-Preisbremsen zu den vermehrten Anfragen geführt hätten. Außerdem seien wegen der aufwendigen Umsetzung der staatlichen Entlastungen Rückstände in der Sachbearbeitung entstanden. Damals wurde angekündigt, wenn diese Arbeiten erledigt seien, würden die Kundencenter wieder öffnen. Das passiert jetzt.