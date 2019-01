Mönchengladbach: Wegen großer Nachfrage : „NippleJesus“ am 7. März

Mönchengladbach (isch) Dave war Rausschmeißer. Jetzt hat er einen sehr viel anspruchsvolleren Job: Er gehört zum Aufsichtspersonal eines Kunstmuseums. Seine verantwortungsschwere Aufgabe: Er bewacht ein Kunstwerk mit dem Titel „NippleJesus“.

Blasphemie? Pornographie? Sexismus? Oder moderne Kunst? Das Kunstwerk heizt eine hysterische Debatte in der Stadt an und versetzt die Öffentlichkeit in Aufruhr. Und Dave, der mit Kunst bisher wenig am Hut hatte, bezieht Stellung. Das Stück von Bestsellerautor Nick Hornby setzt sich hochkomisch und hintersinnig mit der Frage „Was ist Kunst?“ auseinander. Paul Steinbach spielt Dave, Regie führt Maja Delinić.