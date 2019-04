Mönchengladbach : Schön durch Selbstbestimmung

Mönchengladbach Die Fotokünstlerin Meike Hahnraths realisierte ein Workshop-Projekt mit Bewohnerinnen des Frauenhauses.

Es sind oft Details, die einen Menschen äußerlich erstrahlen lassen und innerlich das Selbstwertgefühl zum Klingen bringen. Meike Hahnraths kennt die Magie der Impulse, die Denken, Handeln und darüber die Selbstwahrnehmung positiv beeinflussen. „Es geht uns nicht darum, Äußerlichkeiten mehr Gewicht zu geben als charakterlichen Vorzügen, kreativen, emotionalen und anderen Fähigkeiten. Doch diese Äußerlichkeiten sollen einmal in den Fokus rücken, weil Menschen zunächst über Sehen, Riechen und Hören wahrgenommen und bewertet werden“, stellt die Fotokünstlerin klar.

Der Sozialdienst katholischer Frauen bietet im Jugendhaus Am Steinberg einen großzügigen Aktionsraum mit reichlich Platz für mitgebrachte Utensilien und ein mobiles Fotostudio. „Das Projekt ist schon sehr wichtig für die Frauen. Es tut ihnen gut“, betont SKF-Geschäftsführerin Birgit Kaatz. Die Fotos der Beteiligten werden nicht veröffentlicht, ihre Namen nicht genannt. Ihre Anonymität muss geschützt werden, erklärt dazu Sabine Machado vom Frauenhaus.

Musikalisches Osterfest in den Odenkirchener Kirchen

Mönchengladbach : Musikalisches Osterfest in den Odenkirchener Kirchen

Zu Beginn ist jede Teilnehmerin aufgefordert, Erwartungen an den Tag zu nennen. Die meisten hoffen, überrascht zu werden. Erst an zweiter Stelle steht der Wunsch, schöner auszusehen. Nur eine wagt, auf ein vorteilhaftes Porträt beim abschließenden Fotoshooting zu hoffen. Bei der Farbtypenbestimmung mittels verschiedenfarbiger Schals leuchtet oft ein Lächeln auf, wenn offensichtlich wird, wie wenig es zuweilen braucht, um das Ich strahlen zu lassen. Eine 24-Jährige freut sich, wie viele Brillenformen ihr hübsches Gesicht vorteilhaft unterstreichen würden, wenn sie eine Sehhilfe benötigen sollte. Meike Hahnraths gibt Tipps, lässt wirken, drängt keine Meinung auf. Jede muss für sich entscheiden, was ihr guttut.