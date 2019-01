Mönchengladbach: Worldmusic Carnival startet wieder durch

Mönchengladbach Am 23. Januar präsentiert der Verein Kulturkram das Sahib Pashazade Duo in der Kulturküche.

(isch) Nach dem Auftakt des dritten Worldmusic Carnival im November in Mönchengladbach startet das Festival in die zweite Phase. Der Verein Kulturkram präsentiert wieder ein abwechslungsreiches Programm. Am Mittwoch, 23. Januar, wartet in der Kulturküche ein musikalisches Highlight: Das Sahib Pashazade Duo aus Aserbaidschan präsentiert ein Repertoire instrumentaler Mugham Stücke mit der Kurzhalslaute Tar und der Zylindertrommel Nagara. Mugham als Musikstil ist Teil der Liste des Immateriellen Kulturerbes der Unesco. Die beiden führenden Mugham Instrumentalisten Sahib Pashazade und Kamran Kerimov präsentieren mit charismatischer Bühnenpräsenz und unbändiger Spielfreude die Musik ihrer Heimat.

Im Februar stehen zwei weitere Konzerttermine an: die Chöre aus Mönchengladbach „Heart Core“ und „Alliance de Paix“ im Chapeau Kultur und „Chanson Trottoir“ im Köntges. Außerdem gibt es zwei Workshop-Angebote in Kooperation mit dem Verein Waldhaus 12: Einen DJ Workshop im Projekt 42 mit zwei Terminen und eine Reihe an Community Jams in Chapeau Kultur in Rheydt, wie auch dem Köntges in der Altstadt. Am 1. März findet das Festival seinen Abschluss mit einer Party mit dem französischen DJ „Guts“ im Projekt 42.