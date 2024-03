Neues Programm von Wolfram Goertz Hörabend „Eine kleine Putzmusik“

(RP) „Eine kleine Putzmusik“ heißt der neue Hörabend von Wolfram Goertz, dem Musikredakteur der Rheinischen Post. In der evangelischen Kirche in Windberg an der Severingstraße 2-4 kreist er am Freitag, 22. März, 19 Uhr, um all jene Musik, die bei der Hausreinigung animierend im Hintergrund gespielt werden kann.