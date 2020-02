Kultur in Mönchengladbach : Wie erfolgreiche Melodien funktionieren

Kultur in Mönchengladbach

Mönchengladbach Der Wissenschaftliche Verein lud ein zu einem Vortrag: Musikwissenschaftler Peter Herborn erklärte die Struktur von Kompositionen.

(oeh) Der Komponist Arnold Schönberg (1874-1951), der die Zwölftontechnik — die Gleichbehandlung aller zwölf Töne der Tonleiter — begründete, äußerte einmal den Wunsch, „dass seine Musik so populär werden möge, dass sie auf den Straßen gesungen würde“. Warum dies niemals geschehen könne, erläuterte – bei einem Vortrag des Wissenschaftlichen Vereins Mönchengladbach – Peter Herborn. Dem Publikum im Hitta-Saal des Hauses Erholung demonstrierte der Professor für Jazz-Komposition und Big-Band-Leitung an der Folkwang-Hochschule Essen anhand der Musical-Ballade „My Funny Valentine“, was ein erfolgreiches Opus ausmacht.