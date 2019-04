Mönchengladbach : Surreales und Irreales in Bild und Ton

Mönchengladbach „Vormittagsspuk“ von Hans Richter und „Ein andalusischer Hund“ von Luis Buñuel und Salvador Dali: Zu den beiden Stummfilmen liefert das ART-Ensemble NRW die Musik. Die Leitung hat der Komponist Miro Dobrowolny,

Die Werkstattkonzerte der ART-Ensembles NRW ziehen um. Vom Rathaus Abtei geht es ins BIS-Kulturzentrum an der Bismarckstraße 99. „Der Raum ist besonders schön und gut zu bespielen“, sagt der Komponist und Leiter des Ensembles Miro Dobrowolny. Drei Termine sollten sich Freunde anspruchsvoller Musik vormerken (s. Info). Los geht es am kommenden Sonntag, 7. April, um 18 Uhr unter dem Titel „Surreal – irreal“. Und dieser beschreibt ganz gut, was die Besucher an diesem Abend zu erwarten haben. Da werden zwei Stummfilme gezeigt, die es in sich haben: „Vormittagsspuk“ von Hans Richter und „Ein andalusischer Hund“ von Luis Buñuel und Salvador Dali. Dazu gibt es Musik vom ART-Ensemble.