Mönchengladbach: Eine etwas andere Weihnachtsgeschichte

Mönchengladbach Das raschelnde Laub. Die schlurfenden Schritte: Ich habe mich umgesehen und sofort gewusst, was passieren würde. Mein Fluchtversuch bereits im Ansatz gescheitert. Ich habe mich gewehrt und, Sie können sicher sein, auf heftigste Weise um mich geschlagen - aber ich hatte in keiner Sekunde auch nur den Hauch einer Chance.

Es war kalt. Bitterkalt. Sie haben mich dann an jenem Tag in dieses Haus geschleppt. Als sei nichts Ungewöhnliches daran! Einfach so. Sie haben sich nicht einmal die Mühe gemacht, es heimlich zu tun. Aber wen hätte ich auch um Hilfe bitten können?