Graffiti in Mönchengladbach : Website zeigt Sprayern legale Graffiti-Flächen

Graffiti in Mönchengladbach

Graffiti am Gymnasium am Geroweiher. Foto: Gabi Peters

Mönchengladbach Die Webseite richtet sich auch an Eigentümer, die eine Fläche zur Verschönerung anbieten wollen.

(RP) Eine neue Webseite zeigt legale Graffiti-Flächen für junge Künstler an. Die Webseite www.hallsoffame-mg.de/ zeigt Flächen, die als legale Wände für Graffiti-Kunstwerke freigegeben sind. Zugleich werden dort auch die entstandenen Kunstwerke präsentiert.

Die Online-Plattform ist aus dem Projekt „Graffiti 2 – Halls of Fame“ der Jugendhilfe des SKM Rheydt entstanden. „Wir wollen zeigen, was die Sprayer können und für die Vergabe weiterer legaler Malflächen werben“, sagt Projektleiterin Heike Kox vom SKM Rheydt. Die Seite richtet sich auch an Eigentümer, die eine Fläche zur Verschönerung anbieten wollen. Die Regeln für die Nutzung sowie die Texte und Grafiken für die Seite erarbeiten die Jugendlichen unter der Leitung von Heike Kox. Ihr Ziel ist es, Mönchengladbach zu einem Ort zu machen, der für Kunst begeistert. Das Projekt wurde durch die Stadt Mönchengladbach im Rahmen der Reihe „Wohnumfeldverbesserung bei bürgerlichem Engagement“ ermöglicht.