Vorträge in Mönchengladbach : Wissenschaftlicher Verein macht ein neues Programm

Mönchengladbach Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg musste der Verein sein Programm nahezu absagen. Schuld ist die Corona-Pandemie. Im Mai und im Juni sollen nun mehrere Vorträge von renommierten Wissenschaftlern stattfinden.

Die Corona-Pandemie hat die Pläne des Wissenschaftlichen Vereins erheblich durcheinander gebracht. „Als der Vorstand sich am 10. Februar dieses Jahres zum Festlegen der Themen dieses Vortragswinters traf, wussten wir zwar schon vom neuartigen Coronavirus , ahnten jedoch noch nicht, wie sehr er in unser aller Leben eingreifen würde“, berichtet Vorsitzender Ludolf Kolsdorf. Er und seine Mitstreiter haben sich das Jahr 2020 für den 1849 gegründeten Verein – er ist einer der ältesten in Mönchengladbach – anders vorgestellt.

Nun hat der Wissenschaftliche Verein alle zunächst abgesagten Veranstaltungen auf den Frühsommer 2021 verlegt. Am 4. Mai spricht Hans-Joachim Blome über Georges Lemaitre, den geistigen Vater des Urknalls. Zwei Wochen später (18. Mai) hält Dieter Liewerscheidt einen Vortrag über das Buch „Nathan der Weise“ von Gotthold Ephraim Lessing. Am 1. Juni erklärt Claudia Weber den Hitler-Stalin-Pakt. Eine Woche später (8. Juni) referiert Hermann Groß über aktuelle Herausforderungen für die Innere Sicherheit und Polizeiarbeit in Deutschland. Der Vortrag von Hedwig Richter am 21. Juni dreht sich um die deutsche und internationale Geschichte der Demokratie.