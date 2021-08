Veranstaltungstipps aus Mönchengladbach : Kultur für Kurzentschlossene

Die Sommermusik auf Schloss Rheydt startet am Freitag mit Köbes Underground. Foto: VoilaPromotion

Mönchengladbach Soviel Musik war noch nie! Aber auch die Literatur, die bildende Kunst sowie Kabarett kommen nicht zu kurz: Ein Überblick über das kulturelle Angebot für die kommenden Tage.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sigrid Blomen-Radermacher

Sommermusik am Schloss Am Freitag, 20. August, 20.30 Uhr, spielt die Hausband der Kölner Stunksitzung, Köbes Underground, vor der Kulisse von Schloss Rheydt. Am Samstag, 21. August, 20.30 Uhr, gibt die Rocklegende Ian Anderson mit seiner Band Jethro Tull ein Konzert. Der Sonntag mit Jethro Tull ist ausverkauft. Karten ab 47,90 Euro für Köbes Underground und ab 45 Euro für Jethro Tull am Samstag gibt es unter voilakonzerte.de.

Das Bunker-Festival Herbstzeitlose beginnt am Sonntag. Foto: Bepé Meilenstein

Pop Paradiso Ein neues Festival, initiiert vom Museum Abteiberg, dem Museumsverein und dem Kulturbüro, startet am Donnerstag, 19. August, 19.45 Uhr, mit einem Konzert von Markus Maria Jansen unter dem Motto „Baby Beuys und die Rücksichtslosigkeit der Hasen“ im Skulpturenpark des Museums Abteiberg. Am Freitag, 20. August, ab 17 Uhr, findet das Jugendfestival Youtopia statt. Samstag, 21. August, 12 bis 22 Uhr, startet das MIR-Festival für elektronische Musik durch. Es ist ausverkauft. Sonntag, 22. August, 11 Uhr, heißt es „Bambini Island“: Kindertheater und Malworkshops stehen auf dem Programm. Um 14 Uhr geht es im „Kids Paradiso“ für Kinder bis zehn Jahre weiter mit Live-Musik und einem Skulpturenworkshop. Anmeldungen unter kasse@museum-abteiberg.de.

Info Die Adressen der Veranstalter Museum Abteiberg Abteistraße 27 Museum Schloss Rheydt Schlossstraße 508 Fohlen-Welt Hennes-Weisweiler-Allee 1 Friedenskirchengemeinde Paul-Schneider-Haus, Charlottenstraße 16 Strandkorb-Open-Air im Sparkassenpark Am Hockeypark 1 Art-Casino, Waldhausener Str. 2-6 Kunstfenster Rheydt Hauptstraße 125 Kletterkirche Nicodemstraße 36 BIS-Zentrum für Offene Kulturarbeit Bismarckstraße 97-99 Bunker Güdderath Güdderath 29 Nassauer Stall Schloss Wickrath Kunst im Kaff Alte Schule Sasserath, Saalestraße 11 Theater im Gründungshaus (TIG) Eickener Straße 88 Kaiser-Friedrich-Halle Hohenzollernstraße 15 St. Laurentius Laurentiusplatz 9

Rock im Villengarten Am Freitag, 20. August, 19.30 Uhr, kommt die Rock-Tribute-Band Return in den Garten des BIS-Zentrums. Die Tickets kosten zehn Euro und können vorab unter www.bis-zentrum.de erworben werden.

Museum Abteiberg Das Museum ist während des Pop Paradiso am Donnerstag bis 22 Uhr, am Wochenende bis 20 Uhr geöffnet. Im Beuys-Jahr widmet das Museum Abteiberg dem Ausnahmekünstler eine Ausstellung mit dem Titel „Institutionskritik: Das Museum als Ort der permanenten Konferenz“. Außerdem ist die sehenswerte ständige Sammlung zu besichtigen.

Ausstellung im Art-Casino „Spot on!“ beleuchtet Ölmalerei, Fotografie, Installationen und Interaktives. Dennis Afraz, Sina Layeghi, Lilly Pelz, Kamil Schigalla und Thomas Schoger heißen die ausstellenden Künstler. Geöffnet ist die Ausstellung bis 27. August, samstags von 16 bis 20 Uhr und sonntags von 13 bis 16 Uhr.

Fotos im Kunstfenster Die kleinste Galerie der Stadt zeigt bis 5. September „best of Instawalk Polaroids“ von Hannah von Dahlen und Lara Valsamidis. Die Fotos aus der Miniatur-Perspektive auf Mönchengladbach sind an sieben Tagen in der Woche und 24 Stunden am Tag im Kunstfenster Rheydt an der Fassade des Hauses Hauptstraße 125 zu betrachten.

Kunst in der Kletterkirche „Momente“ heißt die Ausstellung von Schwarz-Weißfotografien des Mönchengladbacher Künstlerduos Link & Kress in der Kletterkirche. Bis Oktober sind 37 Fotografien und eine eigens für den Ort konzipierte Arbeit im Großformat zu entdecken. Die Kletterkirche ist dienstags bis freitags von 12 bis 22 Uhr und am Wochenende von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

Herbstzeitlose im Bunker Am Sonntag, 22. August, 19 Uhr, beginnt die Veranstaltungsreihe „Herbstzeitlose“ mit einer musikalischen Lesung. Die Schauspielerin Nina Hoger liest „Der alte Klang & das Meer“, die Harfenistin Ulla van Daelen übernimmt den musikalischen Part. Der Eintritt kostet 20 Euro, Restkarten können unter www.die-herbstzeitlose.de bestellt werden.

Orgelherbst in St. Laurentius Das Auftaktkonzert zu einer neuen Konzertreihe in Odenkirchen findet am Sonntag, 22. August, 16 Uhr, statt. Der in Mönchengladbach aufgewachsene Musiker Michael Taxer spielt unter dem Motto „Mysterium Mariae“ Werke von Hakim Dupré und Bach. Der Eintritt ist frei.

Wandelkonzert Das Streichquartett „Frisch gestrichen“ streicht am Sonntag, 22. August, 15 bis 18 Uhr, gefühlvoll über die Saiten. Im Paul-Schneider-Haus der evangelischen Friedenskirchengemeinde in Pesch sowie draußen im Garten erklingen Melodien von Klassik bis Pop. Der Eintritt ist frei, um eine Spende für die Flutopfer wird gebeten. Beim letzten Wandelkonzert für den selben Zweck kamen rund 650 Euro zusammen. Nach den Corona-Schutzbestimmungen wird am Eingang festgestellt, ob die Besucher getestet, geimpft oder genesen sind; die üblichen Daten zur Rückverfolgbarkeit werden erhoben.

Wunderkammer im Schloss Die Sonderausstellung im Museum Schloss Rheydt beleuchtet die Verbindung zwischen der Stasi und Mönchengladbach. Die Wunderkammer zeigt Schätze aus den letzten Jahrhunderten. Geöffnet an Werktagen, 11 bis 17 Uhr, und am Wochenende, 11 bis 18 Uhr. Am Donnerstag, 19. August, 19 Uhr, bietet Martina Noetzel bei der Apero-Art eine Einführung in die Malerei mit Acryl an. Die Kosten betragen 20 Euro inklusive einem Getränk und Materialien. Anmeldung unter Ruf 02166 928900 oder unter info@schlossrheydt.de

Fohlen-Welt Alles Wissenswerte über die Borussen finden Fußballfans in Borussias Vereinsmuseum. Geöffnet ist es von Donnerstag bis Samstag, 10 bis 18 Uhr, und Sonntag, 10 bis 16 Uhr.

Remember Band im Biergarten An der Kaiser-Friedrich-Halle spielt am Sonntag, 22. August, 12 bis 15 Uhr, die Remember Band aus ihrem breiten Repertoire von Rock und Pop. Der Eintritt ist frei.

Konzert im Strandkorb Am Freitag, 20. August, 20 Uhr, kommt die Koblenzer Band „Völkerball“ mit ihren Coversongs von Rammstein nach Mönchengladbach. Am Samstag, 21. August, 20 Uhr, steht die Dark-Rock-Band aus Hamburg, Momo Inc., auf dem Programm. Am Sonntag, 22. August, 20 Uhr, zieht es „Die Pochers live“ nach Mönchengladbach. Tickets unter www.ticketmaster.de.

Sommerleuchten Am Samstag, 21. August, und Sonntag, 22. August, 11 bis 20 Uhr, stellen Jutta Brandt-Stracke und Reiner Stracke in der Reihe „Sommerleuchten“ im Nassauer Stall aus.

Kunst im Kaff Monika Hintsches und Janek Wilholt spielen und singen moderne Chansons mit kabarettistischem Charme am Sonntag, 22. August, 17 Uhr auf dem Dorfplatz vor der Alten Schule in Sasserath. Die Veranstaltung ist allerdings schon ausverkauft. Nächster Termin, das Duo zu hören, ist am 3. November im St. Kamillus Kolumbarium.