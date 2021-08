Veranstaltungstipps aus Mönchengladbach : Kultur für Kurzentschlossene

Wiedersehen mit Philipp Poisel. 2020 spielte er vor den Strandkorben; am Sonntag ist er wieder da. Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr)/Reichartz, Hans-Peter (hpr)

Mönchengladbach Vom klassischen Orgelkonzert über Kunstworkshops für Kids bis zur Lesung von Ronny Tomiska. Ein Überblick über das kulturelle Angebot der kommenden Tagen.

Orgelmusik in der Citykirche Am Sonntag, 15. August, 17 Uhr, findet in der Citykirche ein Orgelkonzert statt. Der schwedische Organist Gustav Jannert spielt Werke von Hans-Peter Türk, Johann Sebastian Bach, Erland von Koch und anderen. Der Eintritt ist frei, Spenden willkommen.

Konzerte im Strandkorb Am Donnerstag, 12. August, 20 Uhr, ist der Kabarettist Dieter Nuhr zu Gast im Sparkassenpark. Am Freitag, 13. August, 18 Uhr, kommt die Gospelband Timo & Friends. „Mönchengladbach Olé“ heißt es am Samstag, 14.August, 18 Uhr. Am Sonntag, 15. August, 20 Uhr, tritt der Singer-Songwriter Philipp Poisel auf. Tickets unter www.ticketmaster.de.

Marco Jonas Jahn tritt erstmals in St. Kamillus auf. Foto: Möllleken/Mölleken

Clownerie im Chapeau Kultur Am Samstag, 14. August, 19 Uhr, trifft die Clownin Antoschka im wiederbelebten Chapeau Kultur auf den Singer-Songwriter Daniel Michels. Der Eintritt zum Abend mit Clown-Kunst und Akrobatik ist frei; um Spenden in den Hut wird gebeten.

Fotos in der Kletterkirche „Momente“ heißt die Ausstellung von Schwarz-Weißfotografien des Gladbacher Künstlerduos Link&Kress in der Kletterkirche. Bis Oktober sind 37 Fotografien und eine eigens für den Ort konzipierte Arbeit im Großformat zu entdecken. Die Kletterkirche ist dienstags bis freitags von 12 bis 22 Uhr und am Wochenende von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

Ein bunter Abend mit Clownerie und Musik erwartet die Gäste am Samstag im Chapeau Kultur. Antoschka trifft den Songwriter Daniel Michels. Foto: Chapeau Kultur

Ausstellung im Art-Casino „Spot on“ zeigt Ölmalerei, Fotografie, Installationen und Interaktives: Dennis Afraz, Sina Layeghi, Lilly Pelz, Kamil Schigalla und Thomas Schoger heißen die jungen Künstler. Geöffnet ist die Ausstellung bis zum 27. August, samstags von 16 bis 20 Uhr und sonntags von 13 bis 16 Uhr.

Jazz in der Hauptkirche Am Donnerstag, 12. August, 19.30 Uhr, geht der Rheydter Musiksommer zu Ende. Es spielt das Trio Olaf Kordes, Wolfgang Tetzlaff und Karl Godejohann mit einem Organisten Gershwins „Rhapsody in Blue“. Die Tickets kosten zehn Euro, unter Ruf 02166 670080.

Polaroids in Rheydt Die kleinste Galerie der Stadt zeigt „best of Instawalk-Polaroids“ von Hannah von Dahlen und Lara Valsamidis. Die Fotos aus der Miniatur-Perspektive auf Mönchengladbach sind an sieben Tagen in der Woche und 24 Stunden am Tag im Kunstfenster Rheydt an der Fassade des Hauses an der Hauptstraße zu betrachten.

Stadttouren Am Samstag, 14. August, 10.30 Uhr, führt die Tour „Rund ums Münster“. Am Sonntag, 15. August, 14 Uhr geht es mit dem Rad über die Textilroute. Tickets und Informationen über die Treffpunkte gibt es auf der Internetsetie www.deinmg.de.

Poetry Slam im Kolumbarium Am Dienstag, 17. August, 19.30 Uhr, führt der Slammer Marco Jonas Jahn durch den Abend. Seine eigenen Kurzschichten stehen ebenso auf dem Programm wie Literaturperformances von Katinka Buddenkotte und Alexander Bach. Tickets gibt es per E-Mail an infor@st-kamillus-kolumbarium.de oder telefonisch unter Ruf 02161 5734510.

Summer School im Museum Am Donnerstag, 12. August, 11 bis 17 Uhr, bietet Susanne Keller im Museum Abteiberg an, mit Kinder zwischen sechs und zehn Jahren ein Insektenhotel und Nisthilfen für Kleintiere zu bauen. Am Freitag, 13. August, 11 bis 17 Uhr, steht Meike Koppmann, bereit, um mit Kindern zwischen den „Farbkasten der Natur“ auszuprobieren. Aus Wildpflanzen werden Farben hergestellt. Anmeldungen unter robert@museum-abteiberg.de oder unter Telefon 02161 252636.

Literarischer Sommer Am Freitag, 13. August, 16.30 Uhr, liest Ronny Tomiska aus dem Romanzyklus „Das Büro“ des Niederländers J.J. Voskuil, der die Arbeitswelt auf unterhaltsame Weise abbildet. Karten ab zehn Euro unter www.eventim-light.de. Die Lesung findet statt in einem Lagerraum auf der Krefelder Straße statt.

Beuys-Hommage im Museum Im Beuys-Jahr widmet das Museum Abteiberg dem Ausnahmekünstler eine Ausstellung mit dem Titel „Institutionskritik: Das Museum als Ort der permanenten Konferenz“. Außerdem: die sehr sehenswerte Sammlung. Das Museum ist an Wochentagen, 11 bis 17 Uhr, und am Wochenende, 11 bis 18 Uhr, geöffnet.

Mittelaltermarkt Das Wochenende steht im Zeichen des Ritters und der Burgfräulein. Von 11 bis 18 Uhr sind auf dem Parkgelände Lürrip Spielleute, Gaukler, Kämpfe und Marktgeschehen zu erleben. Tickets ab sieben Euro unter www.reservix.de.

Fohlen-Welt Alles Wissenswerte über die Borussen finden Fußballfans in Borussias Vereinsmuseum. Geöffnet ist es von Donnerstag bis Samstag von 10 bis 18 und Sonntag von 10 bis 16 Uhr.