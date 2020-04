Mönchengladbacher Kultur während der Coronakrise : Ersatztermine für Alain Frei und weitere

Mönchengladbach Die Auftritte des Kabarettisten Alain Frei und der Volksmusiker Kasthelruther Spatzen in Mönchengladbach sind ins kommende Jahr verschoben worden.

Karten-Gutschrift Das BIS-Zentrum ist wie alle Kultureinrichtungen derzeit geschlossen. Kunden können ihre Tickets für die bis zum Ende der Osterferien abgesagten Veranstaltungen in Gutschriften umwandeln lassen. Wer bis 19. April eine Veranstaltung im BIS besuchen wollte, dafür bereits Tickets gekauft und bezahlt hatte, wendet sich bitte per Telefon oder E-Mail an das Büro, um diese gutschreiben zu lassen. Die Mitarbeiter sind montags bis freitags, 10 bis 12 Uhr, telefonisch unter 02161 181300 oder jederzeit per E-Mail an info@bis-zentrum.de erreichbar. Die Gutschriften können für einen späteren Termin verwendet werden. Alle Reservierungen für Veranstaltungen nach dem 19. April bleiben zunächst bestehen.

Ersatztermin II Das Konzert der Kastelruther Spatzen in der Red Box am Sparkassenpark ist zum zweiten Mal verschoben worden. Ursprünglich hatten die Volksmusiker ihr neues Album am 27. März vorstellen wollen. Wegen der Corona-Pandemie war zunächst ein Nachholtermin am 26. August vorgesehen worden, der aber nun erneut verschoben wird. Neuer Termin ist nun Donnerstag, 21. Januar 2021, 20 Uhr, in der Red Box. Wie der Veranstalter Meyer Konzerte mitteilte, wurde der Termin wegen der anhaltenden Einschränkungen und für die Planungssicherheit der Besucher erneut verschoben. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit auch für diesen Nachholtermin. Die Kastelruther Spatzen sollen mit ihrer Musik im kommenden Jahr für Lebensfreude sorgen, so der Veranstalter. Bei ihrem Konzert stellen die Volksmusiker aus den Dolomeiten ihr neues Album vor. Es ist im Herbst 2019 erschienen. saja