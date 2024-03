Konzert in Mönchengladbach Drei Tribute-Bands rocken gemeinsam die Redbox

Am 8. Mai huldigen gleich drei Bands Giganten der Rockmusik. So stehen bei der „Tribute Night“ in der Redbox unter anderem die Musikerinnen von „Back:n:Black“ auf der Bühne und covern Lieder wie „Highway to Hell“, „Back in Black“ und „Thunderstruck“ von der australischen Band AC/DC. Die Zuhörer erwarten rasante Gitarrensoli und groovende Hardrock-Klassiker. „Back:n:Black“ wurde 2010 gegründet und seitdem ist die Band auf Bühnen in ganz Europa unterwegs. Alleine auf Facebook folgen den Musikerinnen mehr als 75.000 Fans. Beim Auftritt wird auch ein besonderes Jubiläum gefeiert: Die Gründung von AC/DC vor 50 Jahren.