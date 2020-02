Kultur in Mönchengladbach : Thomas Hoeps für Glauser-Krimipreis nominiert

Mönchengladbach Thomas Hoeps und sein niederländischer Co-Autor Jac. Toes haben es auf die Shortlist für den renommierten Krimipreis geschafft.

Die Glauser-Jury der AutorInnenvereinigung „Syndikat“ urteilte: „In einer Spirale aus Ehrgeiz, Macht und Gewalt hetzt das deutsch-niederländische Autorenduo vielschichtige Figuren aufeinander. In ausgefeilter Sprache erzählen sie vor einem sorgfältig recherchierten Hintergrund eine thematisch aktuelle Geschichte, die in der Tradition einer griechischen Tragödie nicht gut enden kann. Wäre Politik immer so spannend, gäbe es keine Nichtwähler mehr. Wäre sie immer so grausam - keine Politiker.“