Theaterpremiere in Mönchengladbach : Rache bis zuletzt

Mönchengladbach „Anatomie Titus Fall of Rome“ nach Heiner Müller basiert auf Shakespeares blutrünstigstem Drama. Neben sinnloser Gewalt thematisiert das Stück, jetzt im Theater zu sehen, Gender- und Rassismusdebatten. Nichts für schwache Nerven.

Das von Heiner Müller bearbeitete Stück hat zwar nur noch wenig vom originalen Textkorpus behalten, doch die Handlung ist die gleiche: Es geht um Gewalt, Gewalt und noch mehr Gewalt. Das Theater zeigt „Anatomie Titus Fall of Rome“ in einer Inszenierung der libanesischen Regisseurin Maya Zbib. 2016 stieß sie zum ersten Mal auf „Titus Andronicus“, als sie an einer Inszenierung arbeitete, die auf der Grundlage mehrerer Shakespeare-Stücke entstand. Die brutale Gewalt des Stückes erinnerte sie an das, was sie täglich in den Nachrichten sah und las. „Es war die Zeit, in der der IS mächtig geworden war“, sagt sie. Sechs Jahre später hat das Stück an Relevanz gewonnen: Die Explosion des Hafens in Beirut, die Wirtschaftskrise im Libanon, die ständige Angst vor einem Bürgerkrieg: „Die Gewalt und der Terror nehmen kein Ende“, so die in Beirut lebende Regisseurin. Da sie das Stück auf einer deutschen Bühne inszenierte, entschied sie sich für Heiner Müllers Kommentar.