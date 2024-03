Kultur in Mönchengladbach Das sind die Premieren im Theater im April 2024

Einen Tag später, am Samstag, 13. April, 19.30 Uhr, feiert die Neuinterpretation des Schauspiels „Eine Volksfeindin“ (von Henrik Ibsen) auf der großen Bühne Premiere. Eine Badeärztin deckt einen Umweltskandal auf, schadet damit aber ihrem Ort erheblich und entfacht so einen Streit in der Gesellschaft. Bei einer Soiree am Donnerstag, 11. April, 17.30 Uhr, stellen Dramaturg Thomas Blockhaus und Regisseur Christoph Roos die Inszenierung „Eine Volksfeindin“ im Theaterbistro vor. Ein Probenbesuch ist dabei inklusive.