„Herzerlfresser“ und „Musical meets X-Mas“ Theater Mönchengladbach sagt drei Vorstellungstermine ab

Für „Der Herzerlfresser“ am Sonntag war eigentlich angedacht, ein Experiment zu wagen. Kostenpflichtiger Inhalt Die Zuschauer sollten selbst den Preis bestimmen und bezahlen, was sie wollen (Englisch: „Pay what you want“). Wie das Theater jetzt mitteilt, wird die Aktion im Jahr 2023 nachgeholt. „Ein Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben“, heißt es. Die Idee selbst hat Schauspieldirektor Christoph Roos im Oktober vorgestellt. In Krefeld lief das „Pay what you want“-Experiment bereits – und zwar erfolgreich. Die 170 Besucher zahlten durchschnittlich etwa 17 Euro. Damit zeigte sich der Schauspieldirektor zufrieden.