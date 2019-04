Mönchengladbach : Kulturmarkt – das Programm steht

Beim Kulturmarkt präsentieren sich im Theater viele kreative Menschen und Institutionen. Eng umlagert ist immer die Schminkabteilung, in der sich die Gäste von Profis umgestalten lassen können. Foto: Dirk Wiefel

Mönchengladbach Alles, was in der Gladbacher Kulturszene Rang und Namen hat, ist beim Kulturmarkt im Theater und auf dem Gelände rundherum dabei. Es gibt Musik, Tanz, Kulinarisches, jede Menge Spannendes für Kinder, Kunst, Karaoke und mehr.

Auf dem Parkplatz vor dem Theater können sich die Besucher einen Flohmarkt ohne Flöhe ansehen. Wer mag, kann sich von einer Wahrsagerin aus der Hand lesen lassen. Oder mit Ballettchef Robert North auf der großen Bühne tanzen. Oder afrikanische Spezialitäten kosten. Oder einen Hut ersteigern. Oder Luftballons steigen lassen. Oder einfach der Musik von der großen Außenbühne lauschen. Da tanzen die Griechen, Charly T. kommt mit einer Kinder-Trommelgruppe, es gibt Jazz, Soul, Electronic, HipHop und mehr. Der Kulturmarkt am 30. Mai (Christi Himmelfahrt) wird – dem Programm nach – wieder ein tolles Festival für alle.

Und das findet zum dritten Mal in Mönchengladbach statt. Jeweils im Wechsel mit Krefeld präsentiert sich das Theater an der Odenkirchener Straße und gibt den Kreativen der Stadt die Möglichkeit, sich und ihre Produkte zu zeigen. Ein Erfolgsmodell – für alle Beteiligten. In diesem Jahr sind mehr als 40 kulturelle Institutionen und Künstler dabei und zeigen die Vielfalt der Mönchengladbacher Szene.