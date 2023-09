Theater in Mönchengladbach So war die Premiere von „Stolz und Vorurteil* (*oder so)“

Wer spielt hier wen? Oder besser: Welche der famosen Frauen des Abends gibt welches Dienstmädchen, das wiederum welche der gar nicht mal so wenigen – männlichen wie weiblichen – Charaktere verkörpert? Um es mit den als Zwitter aus griechischem Tragödien-Chor und Nummerngirls agierenden Playboy-Bunnies zu sagen: Es war kompliziert. Und doch altbekannt: Da gibt es das Nesthäkchen, die Älteste und die mittlere Tochter. Mindestens eine von ihnen will die Mutter unter die Haube bringen. Vielmehr: muss, wenn Haus und Hof nicht an den nächsten männlichen Verwandten des Hausherrn im Falle dessen Ablebens fallen sollen.