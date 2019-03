Mönchengladbach: Politische Brisanz in stillen Bildern

Politische Brisanz in stillen Bildern

Stephan Bähren vor seinem Bildpaar „mentaity“. Seine Ausstellung in der Citykirche wird am Samstag eröffnet. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Acht grafische Tafeln des Künstlers Stephan Bähren sind im südlichen Seitenschiff der Citykirche zu sehen. Sie wirken verhalten, streng und akkurat. Ihre gesellschaftskritische Aussage erschließt sich bei genauem Hinsehen.

Wie Billardkugeln sind sie zu einem nach unten spitzen Dreieck angeordnet. Als geschlossene Form verharren sie in der tiefgrauen Fläche. Dann kommt Bewegung ins Spiel. Auf dem benachbarten quadratischen Bild fliegen vier der sechs Kugeln aus der starren Form, werden in die weiße Bildfläche geschleudert. Aus beklemmender Erstarrung entsteht wilde Dynamik. Zumindest diese vier Kugeln sind frei, zwei bleiben in ihrer Position. „Das eine Bild steht für Engstirnigkeit und Abschottung“, sagt Stephan Bähren. „Das zweite zeigt die Befreiung aus der Starre der geistigen Haltung – da passiert ganz viel Positives.“ Die Gedanken-Kugeln befreien sich.