Musik in Mönchengladbach : Meisterkonzerte mit Geheimtipps

Mönchengladbach Goldmund-Quartett, Horácio Ferreira, Franziska Hölscher — die MGMG präsentiert für die kommende Spielzeit in ambitioniertes Programm.

Horácio Ferreira Der 1988 in Portugal geborene Horácio Ferreira – er gilt als einer der besten Klarinettisten der jungen Generation – wird am Donnerstag, 12. November, in einem Konzert, das der Verein der Freunde und Förderer der Musik in Mönchengladbach unterstützt, Kompositionen von Debussy, Weber, Brahms und Poulenc interpretieren, begleitet von seinem Landsmann Bernardo Soares.