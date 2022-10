Von lebenden und verstorbenen Legenden : „Queen’s Last Night“ feiert Premiere im Theater Mönchengladbach

Die historischen Kostüme des Songdramas im Theater sind aufwendig geschneidert. Foto: Matthias Stutte

Mönchengladbach Bei dem Songdrama spielen Königinnen ebenso eine Rolle wie die britische Kultband „Queen“. Auf was sich die Zuschauer freuen dürfen.

Von Sigrid Blomen-Radermacher

Am Sonntag steht für 18 Uhr die Premiere von „Queen‘s Last Night“ auf dem Programm des Theaters Mönchengladbach. Der Musiker Jochen Kilian und der Regisseur Frank Matthus entwickelten das Songdrama für sieben Schauspieler. Esther Keil, Adrian Linke, Paul Steinbach, Ronny Tomiska, Jannike Schubert, Carolin Schupa und Bruno Winzen präsentieren das Stück rund um die Lieder der britischen Kultband Queen. Dabei werden sie von Jochen Kilian am Klavier begleitet.

Matthus und Kilian ist es gelungen, entlang Songs wie „Save Me“, „My Melancholy Blues“ oder „Bohemian Rhapsody“ eine Geschichte zu erfinden, die witzig, rührend und magisch zu sein verspricht. Es ist ein sehr besonderes Stück, wurde es doch dem Ensemble des Theaters Krefeld und Mönchengladabch sozusagen auf den Leib geschneidert.

Entworfen hat die Kostüme Anne Weiler vom Theater Krefeld und Mönchengladbach. Foto: Matthias Stutte

Apropos schneidern: Anne Weiler, Bühnen- und Kostümbildnerin am Theater und Assistentin der Kostümabteilung, hat die Kostüme zwar nicht genäht – das macht das Team der etwa 15 Damen- und Herrenschneider. Aber sie hat sich mit den Ideen des Stücks befasst und die passenden Kostüme entworfen und gezeichnet. Weiler ist begeistert von dem Stück: „Matthus hat einen tollen Weg gefunden, alles passt zusammen und bildet eine Story“.

Wenn ihre Entwürfe fertiggestellt sind, kommen die Gewandmeisterinnen dran: Sie fertigen die Schnitte an. Und dann wird genäht. 30 Kostüme sind es für „Queen‘s Last Night“. Das Stück spielt in dem Kaufhaus „Queen’s“, das kurz vor dem Abriss steht. Maria Stuart, Queen Elizabeth I, Queen Victoria, Marie Antoinette, Queen Elizabeth II – sie alle kommen vor. Als altmodisch-liebenswerte, höchst lebendig werdende Schaufensterpuppen. Aber nicht nur gekrönte Häupter werden als Königin bezeichnet, auch lebende Legenden wie Greta Thunberg.

Für Anne Weiler stellt der geschichtliche Aspekt eine schöne Herausforderung dar: „Es macht großen Spaß, historische Kostüme nach Originalvorlagen umzusetzen.“ Nach dem Schneidern folgen die Anprobezeiten für die Schauspieler. Wenn etwas nicht funktioniert, kann man das ändern. „Wir zwingen niemanden in etwas, in dem er sich nicht wohlfühlt“, erklärt die Bühnen- und Kostümbildnerin. Es komme eben auch immer auf die Bespielbarkeit der Kostüme an. „Man arbeitet mit ihnen.“ Die sieben Schauspieler wechseln oft ihre Garderobe. Vieles davon erleben die Zuschauer mit. „Wir sind ja in einem Kaufhaus mit Regalen, da liegen noch unverkaufte Reste, an denen man sich probieren kann“, erläutert Weiler.