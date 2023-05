Veranstaltungen in Mönchengaldbach Was das Sommerkino 2023 am Schloss Rheydt bietet

In diesem Jahr hat das Comet Cine Center die Organisation des Sommerkinos übernommen. Deswegen haben sich auch einige Änderungen ergeben. Der Veranstalter setzt hauptsächlich auf Neuproduktionen. Die Auswahl umfasst neun Filme, die meisten davon sind aktuell und erst 2023 in die deutschen Kinos gekommen. Der Einlass ist jeweils um 19 Uhr, Filmstart ist bei Sonnenuntergang und kann somit variieren. In diesem Jahr gibt es Einzelkarten zu einem einheitlichen Preis von 14 Euro. Sparkassenkunden zahlen über das System „Starpac“ zwölf Euro pro Kinoabend. Alle Tickets sind ausschließlich online zu kaufen. Über die Internetseite des Kinos (www.comet-cine-center.de) wird es bald einen Link zur Homepage des Sommerkinos geben. Es gilt freie Platzwahl.