Staunen in Mönchengladbach : Zauberweltmeister Marc Weide tritt im TiG auf

Staunen in Mönchengladbach

Mönchengladbach Zauberer Marc Weide tritt im Theater im Gründungshaus auf. Dabei lässt er sich durchaus auf die Finger schauen.

Ein Zauberer, dem man auf die Finger schauen darf und Weltmeister obendrein: Das ist Marc Weide. Am Sonntag, 19. Mai, präsentiert er ab 19 Uhr im Theater im Gründungshaus sein zweites Bühnenprogramm „Hilfe, ich werde erwachsen!“

Mit elf Jahren wollte Marc Weide bereits Zauberer werden. 16 Jahre später, ist nun klar: Durch dieses Erlebnis hat Marc Weide seinen Weg gefunden und gehört mittlerweile zu den besten Zauberern Deutschlands. Im Juli 2018 ist er bei den Weltmeisterschaften der Zauberkunst in Busan in Südkorea Weltmeister in der Sparte „Parlour Magic“ geworden. Der Magische Zirkel von Deutschland kürte Marc Weide zum „Zauberer des Jahres 2018“.