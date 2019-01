Mönchengladbach: Erschütternder Schwanengesang

Mönchengladbach Der Opernsänger Rafael Bruck machte Franz Schuberts Liederzyklus „Winterreise“ zum reifen Hörerlebnis. Chordirektor Michael Preiser begleitete den deutsch-mexikanischen Bariton am Flügel.

Erst ein paar einführende Worte von Michael Preiser, Chordirektor des Theaters, über Franz Schuberts zweiten Liederzyklus, dann erscheint er auf dem Podium des Theaterkonzertsaals: Rafael Bruck, ein hochgewachsener, gertenschlanker Bariton im grauen Anzug. Die Erscheinung lädt ein zum optischen Vergleich mit dem britischen Schauspieler Jeremy Irons. Bruck tritt eine Wanderung an, die für den beliebten Opernsänger (Papageno, Figaro, Hamlet) 90 Minuten währt. Mit glücklichem, vom Publikum begeistert gefeierten Ende, wogegen der 1823 von Wilhelm Müller erdichtete Wanderer in der 1827 von Schubert vertonten „Winterreise“ ohne Happy End durchs Dunkel der Depression stapft.

Ein oft missverstandenes Werk, schaffte das Strophenlied „Der Lindenbaum“ daraus doch den Sprung ins Volksliedfach: ein Missverständnis. Denn das Sehnsuchtsmotiv der Dorflinde, in deren Rinde der Wanderer einst den Namen seiner Liebsten geritzt hatte, kippt mehrfach um in kalte, düstere Realität. Wobei Schubert das Tongeschlecht Dur gern für Traumvorstellungen verwendet, die raue Wirklichkeit jedoch mit Moll kennzeichnet. Das beginnt schon im Anfangslied beim Motiv der Fremdheit („Gute Nacht“) und zieht sich durch bis zum Abgesang des 24-teiligen Zyklus: „Der Leiermann“. Rafael Bruck verzichtet auf (sonst berufsmäßig gebotene) theatralische oder allzu sentimentale Diktion, seine schlanken, sublim gefassten Gesangslinien schaffen es dennoch, die düstere Grundstimmung des Opus mit ganzer Wucht zu vermitteln. Gleichsam als Kontrastmittel träufelt Michael Preiser am Steinway den seelischen Furor, die aufgewühlte Verzweiflung des Wanderers in den Klavierpart hinein. Da rauschen Zweige, malen leise Achtelfiguren die blockierte Bewegung eines eingefrorenen Flusses, lässt der Pianist in markantem Galopp eine Postkutsche anrollen, doch die punktierten Begleitfiguren im Klavier zeichnen tatsächlich eher das bange Hüpfen des Herzens des Wanderers nach, der auf einen Brief seiner ehemaligen Geliebten hofft – vergebens.