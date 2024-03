Kultur in Mönchengladbach Das bietet der dritte „Rheydter Kunstfrühling“

Die Ausstellung öffnet an beiden Tagen jeweils um 14 Uhr. Zur Vernissage am Samstag gibt es ab 17 Uhr eine Uraufführung des Ensembles Klaus Walter und die Melodies. Mit „Vorwiegend heiter“ bieten die Künstler eine lyrisch-musikalische Lesereise mit Erinnerungen an Heinz Erhardt, Hanns-Dieter Hüsch, Loriot und Chris Howland. Dabei übernimmt Klaus Walter Lesung und Gesang sowie das Gitarrenspiel, Doris Feldhusen sitzt am Klavier, Jörg Feldhusen spielt Akkordeon. Die offizielle Eröffnung ist für 18 Uhr angesetzt. Am Sonntag startet das Programm um 15 Uhr. Außerdem wird Handlesekunst angeboten. Die offizielle Öffnungszeit geht bis 19 Uhr. Der Eintritt an beiden Tagen ist frei.