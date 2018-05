Mönchengladbach: Quartier Eicken / City

Im Quartier Eicken mischt sich die "Theaterfabrik Düsseldorf" unter die Leute und fordert sie zum Mitmachen auf. Es wird inszeniert und improvisiert. Im BIS-Zentrum an der Bismarckstraße liest der Autor Jörg Marenski aus einem Kurzkrimi, den er für die Kulturnacht geschrieben hat. #sketchmydance# ist eine post-digitale Co-Performance von Constanze Schulte und Anna Carolin Weber, die im BIS dreimal zu erleben sein wird. Im Projektraum EA 71 an der Eickener Straße 71 ist die Ausstellung "halb" von Ruth Zadow zu sehen, außerdem agieren Martin Kircher, Philipp Maria Königs und Markim Pause.

Die Friedenskirche an der Margarethenstraße wird zum Ort für Kino und Musikperformance. Das Ensemble "_der_kapuvka" stellt sein neues Programm mit der Gast-Sängerin Nicole Ferrein vor, und Jürgen Löscher präsentiert sein neues Bildprojektionsprojekt "... im gewirr, verästelungen, verzweigungen ..." mit Livemusik untermalt. Eric Schmid begleitet tonlose Schwarz-Weiß-Filme am Klavier.

Der neue Jazz-Keller "Krypti" an der Humboldtstraße 48a wird von Klare, Kölsch, Isfort und Türk aufgemischt. Die vier Musiker treffen in fünf wechselnden Besetzungen aufeinander.

Die Galerie Kunstraum No. 10 an der Matthiasstraße bietet einen Vorabblick auf die neue Ausstellung "Gisela Happe - Im Dialog". Im Ladenlokal an der Eickener Straße 12 ist die Akustik-Pop-Band "Raumzeit" zu hören, "Schrei auf" entführt in eine Welt zwischen Schön und Hässlich. Im Messajero an der Sophienstraße 17 wird abgerockt.