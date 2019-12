Als Puppentheater : „Der kleine Prinz“ zurück im Theater Mönchengladbach

Mönchengladbach Am 12. Januar wird das Puppentheaterstück „Der Kleine Prinz“ von Sabine Sanz nach der berühmten Geschichte von Antoine de Saint-Exupéry im Theater Mönchengladbach wieder aufgenommen.

Diese Geschichte fasziniert einfach: Ein Pilot versucht, nach einer Notlandung in der Wüste sein Flugzeug zu reparieren. Dabei begegnet er dem kleinen Prinzen, der auf einer abenteuerlichen Reise verschiedene Planeten besucht und nun die Erde erreicht hat. Im Januar kehrt die Geschichte des kleinen Prinzen ins Theater Mönchengladbach zurück: Das Puppentheaterstück von Sabine Sanz wird am 12. Januar, 15 Uhr, und am 19. Januar, 15 Uhr, aufgeführt.