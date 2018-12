Mönchengladbach : Gespräche, Musik und mehr im Kamillus

Das Kamillus Kolumbarium. Foto: Knappe

Mönchengladbach Die Talkreihe „Mönchengladbacher Gesichter“ wird 2019 mit drei spannenden Gästen fortgeführt.

(isch) Hintergründige Gespräche, Musik fürs Herz, Vorträge, Führungen und Gedenkfeiern – das St. Kamillus Kolumbarium an der Kamillianerstraße 40 in Dahl bietet auch im Jahr 2019 wieder ein abwechslungsreiches Programm.

Gleich dreimal begrüßt der Journalist Kaspar Müller-Bringmann im Rahmen der Talkreihe „Mönchengladbacher Gesichter“ spannende Menschen, die viel zu erzählen haben. Am Dienstag, 14. Mai 2019, ist die Rheydterin Marlene Merhar vom Förderverein für krebskranke Kinder Köln zu Gast. Der Rechtsanwalt Christof Wellens kommt am Dienstag, 17. September 2019, zum Gespräch. Wellens vertrat 25 Opferfamilien der Concorde-Katastrophe aus dem Jahr 2000 und ist außerdem 1. Vorsitzender des Caritasverbandes Mönchengladbach. Am Donnerstag, 21. November 2019, begrüßt Kaspar Müller-Bringmann Denisa Richters, Leitende Regionalredakteurin der Rheinischen Post, zum Talk. Alle Gesprächsabende beginnen um 19 Uhr.

Musikfreunde können sich im kommenden Jahr gleich auf mehrere unterhaltsame Abende freuen: Zu Gast im Kolumbarium ist unter anderem die Sängerin und Liedermacherin Jutta Koch. Sie kommt am Freitag, 5. April 2019, um 19.30 Uhr, ins Kamillus. Zum wiederholten Male sind die Mönchengladbacher Sängerin Monika Hintsches und der Pianist Janek Wilholt in der Grabeskirche zu Gast. Am Freitag, 27. September 2019, 19 Uhr, bieten sie warmherzige Musik und bissigen Witz.

Ganz unterschiedliche musikalische Stilrichtungen verspricht das Trio FagottIdee. Es präsentiert sein vielseitiges Programm am Samstag, 5. Oktober 2019, um 17 Uhr. Außerdem gibt es gleich mehrere Aufführungen der Mönchengladbacher Musikschule.

Traditionell beginnt das Jahr im Kamillus Kolumbarium mit einer Gedenkveranstaltung für die Verstorbenen und im Kolumbarium Beigesetzen. Der Termin ist am Sonntag, 6. Januar 2019, 11 Uhr. Wie in den vergangenen Jahren bietet Heinz-Josef Claßen auch 2019 an mehreren Dienstagen Führungen durch die Grabeskirche an. Die erste Führung findet am 5. Februar 2019, um 15 Uhr statt.