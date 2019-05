Premiere in Mönchengladbach : Tänzer als bewegte Bilder

Mönchengladbach Robert Norths vierteiliger Ballettabend „Farben der Welt“ überführt Motive aus der Malereigeschichte in Tanzbilder. Eine Uraufführung ist auch dabei: Musik des Theater-Pianisten André Parfenov zu Kasimir Malewitsch.

Dem Tanz hat der Hauptvertreter des französischen Fauvismus, der Maler Henri Matisse, ein populär gewordenes Bild gewidmet. Ballettdirektor Robert North nahm daraus das Motiv des Kreistanzes auf, um seinen Ballettabend „Farben der Welt“ zu eröffnen. Dass die Bilderschau auf der von Udo Hesse, Andrew Storer, Philippe Combeau und North eingerichteten Tanzbühne zu einem Feuerwerk grazil bewegter Farbkompositionen in Kostümen geraten musste, war keine Frage. Als dritte, nicht minder wichtige Komponente stellte der Chefchoreograf die Musik in Positur. Für deren stimmige Realisierung sorgte Kapellmeister Andreas Fellner mit den Niederrheinischen Sinfonikern.

Ernster gestimmt kam „Verkündigung“ daher, das Stück fußt auf einem Gemälde des Renaissance-Meisters Botticelli. Robert North hatte diese Choreo bereits vor 40 Jahren in Jerusalem aufführen lassen. Erzählt wird zur getragenen, melancholischen Musik des Briten Howard Blake die biblische Szene, da der Engel Maria aufsucht, um sie auf eine außergewöhnliche Geburt vorzubereiten. Irene van Dijk (Maria) und Marco A. Carlucci (Engel) zeigen einen berührenden Pas de deux, wobei Maria wiederholt versucht, sich der sie überfordernden Mission der Gottesmutter zu entziehen. North erzählt die Geschichte weiter – bis zur traurigen Grablegung Jesu – und macht so klar, wie schwer die Last ist, die der Engel Maria aufbürdet. Alessandro Borghesani trägt unprätentiös und doch atemberaubend die besondere Verantwortung, die Gestalt des Nazareners würdevoll in Tanz zu bannen – bis hin zur Kreuzigung, die fast ohne Requisiten dargestellt wird.