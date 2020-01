Premiere am Theater : Zauberflöte im Weltall

Die Zauberflöte in ganz neuem Gewand. Foto: Matthias Stutte

Mönchengladbach Mozarts „Zauberflöte“ hat am 18. Januar in Mönchengladbach Premiere. Es ist keine gewöhnliche Oper. Regisseur Kobie von Rensburg hat sie hochmodern in die Welt von Star Wars versetzt.

Passen Mozart und George Lucas zusammen? Lässt sich eine klassische Oper wie „Die Zauberflöte“ mit einem Science-Fiction-Epos wie „Star Wars“ kombinieren? Am Samstag, 18. Januar, kann sich jeder darüber ein Urteil bilden. Nach großem Erfolg in Krefeld ist die Premiere von Mozarts Oper in einer hochmodernen Inszenierung im Theater Mönchengladbach.

Wofür ist die Oper „Die Zauberflöte“ bekannt? Vor allem für die großartige Musik. Mozarts Melodien eroberten schnell die Begeisterung des Publikums. Arien wie „Dies Bildnis ist bezaubernd schön“, „In diesen heil‘gen Hallen“, „O Isis und Osiris“, „Der Vogelfänger bin ich ja“ haben auch nach 200 Jahren noch nichts von ihrem Zauber eingebüßt. Nicht zu vergessen: die Bravour-Arie der Königin der Nacht. Die Zauberflöte gehört mit Verdis „La Traviata“ und Bizets „Carmen“ zu den am meisten aufgeführten Opern.

Info Aufführungstermine und Karten Soiree In der Theaterbar zur Vorbereitung, 15. Januar, 19.30 Uhr. Premiere 18. Januar, 18 Uhr. Vorstellungen 22., 24. und 31. Januar; 2., 11., 13. und 15. Februar; 7. und 29. März; 19. April, 7. Mai. Karten Die Premiere ist ausverkauft, aber für alle anderen Termine sind noch Karten vorrätig.

Worum geht es in dieser Oper? Der Text stammt von Mozarts Freund Emanuel Schikaneder. Er führt in eine der Fantasie entsprungenen morgenländischen Umgebung. Erfundene Märchengestalten und Botschaften aus der Welt der Freimaurer werden thematisch zusammengeführt. Mozart und Schikaneder waren beide Freimaurer; diese in Logen gegliederte Bruderschaft versteht als ethischer Bund freier, kosmopolitischer Menschen und ist bekannt für seine mystischen Rituale und Symbole. Ganz eindeutig ist der Inhalt nicht. So ist zum Beispiel nicht entschieden, ob der Hohepriester Sarastro seine Lehren wirklich ernst meint. Kennt man in seinen Hallen die Rache tatsächlich nicht? Oder hält hier ein taktierendes Polit-Schlitzohr eine Sonntagsrede, die von seinen wirklichen Absichten ablenken soll?

Wann und unter welchen Umständen ist die Oper entstanden? Uraufgeführt wurde sie am 30. September 1791, kaum mehr als zwei Monate vor Mozarts Tod am 5. Dezember. Bei der Aufführung im Wiener Theater auf der Wieden übernahm Librettist Emanuel Schikaneder die Rolle des Papageneno. Schikaneder war ein gewiefter Theaterpraktiker und -unternehmer. Er war mit Mozart befreundet und erwartete von ihm ein Zugstück. Das bekam er. Aufführungen der „Zauberflöte“ füllten noch jahrelang Schikaneders Kasse. Mozart hatte finanziell nichts mehr davon.

Warum hat Regisseur Kobie von Rensburg sie in ein Star-Wars-Szenario versetzt? Was passt daran, was nicht? Handlung und Figuren der Oper spielen in einer Fantasie-Welt. Wie im Märchen haben wir es mit erfundenen Personen, gleichzeitig aber auch archetypischen Grundmustern zu tun – und das ist bei Star Wars auch der Fall. Ob nun Bühnenbild und Kostüme zum Libretto und zur Musik passen, ist die spannende Frage. Sie kann und darf auf jeden Fall erst nach dem Besuch einer Aufführung beantwortet werden. Regisseur Kobie von Rensburg hat eine Vorliebe für die Verwendung von Video-Technik. Das ließ sich schon in seinen bisherigen Inszenierungen feststellen.

Wie wurde das Werk in Krefeld aufgenommen? In Krefeld stieß die Aufführung auf große Resonanz. Seit der Premiere am 23. September 2018 verzeichnet die Theaterchronik 11.000 Zuschauer. Ein Kulturkritiker schreibt: „Die Welt der Geheimbünde, die Musik aus dem 18. Jahrhundert und die Hollywoodfilme funktionieren zusammen grandios... Elf Minuten lang applaudierte das Publikum, dann gingen die Ovationen in rhythmisches Klatschen über (Rheinische Post, 25.9.2018).“

Gab es in Krefeld kritische Stimmen? Es würde nicht mit rechten Dingen zugehen, wenn es bei einer so eigenwilligen Aufführung nur Befürworter gäbe. Wer die Auffassung vertritt, dass sich bei Operninszenierungen Regiekonzept, Bühnenbild und Kostüme überhaupt nichts ändern soll, wird sich wohl mit der Inszenierung nicht anfreunden können. Wer sich gern Neuem öffnet, sich gern überraschen lässt oder überhaupt einen neuen Zugang zur Welt der Oper sucht, kommt auf seine Kosten.

Die Zauberflöte. Foto: Stutte, Matthias