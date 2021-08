Pop Paradiso Festival in Mönchengladbach : Carneval Global in Vielfalt

Gemeinsam Stellung beziehen gegen Rassismus und für eine bunte diverse Gesellschaft: Das war das Anliegen, dass die Organisatorinnen von „Kulturkram“ mit ihrem „Carneval Global“ auf dem Pop Paradiso Festival unters Volk bringen wollten - mit musikalischen Mitteln.

Der Musikprogramm bot eine große stilistische Vielfalt. Mit ihrer international geprägten Folkore eröffneten Acoustique Anatolia den Nachmittag. Gesang, Gitarre, Cajon und türkische Instrumente waren die Zutaten der Mönchengladbacher Formation. Freundlicher Applaus. Als nächstes übernahmen die Zwillingsschwestern Pia und Paz Miranda die Bühne. Die Chileninnen brachten mit zweistimmigem Gesang südamerikanisches Flair in den Abteigarten. Zauberhafte Balladen ließen von Anden und Pazifik träumen. Dabei erwiesen sich die Schwestern als wahre Multiinstrumentalistinnen. Gefühlvollen Afro-Soul mit ganz viel Groove bot Melane mit ihrer Band. Die Sängerin präsentiert die Songs ihrer kulturellen Herkunft mit ansteckender Freude, und es dauerte nicht lange, bis vor der Bühne getanzt wurde. Dass Bandoneon-Klänge und Hip-Hop bestens zusammengehen, bewies in der Folge der in Lima aufgewachsene Kölner Rapper Don Cholo. Er brannte mit seiner Band ein fulminantes Cumbia-Rap-Feuerwerk ab. Gegen Sexismus und für die queere Sache bezog „Electro-Diva“ Malonda Position. Musikalisch beeindruckte sie mit Bühnenpräsenz und eindringlichen deutschen Texten. Am Schluss sorgte Djane Aromateeq mit Dance-Beats von Reggaeton bis zu arabischen Klängen für einen stimmungsvollen Ausklang. Tanzend und friedlich endete ein reich gefüllter Tag im Skulpturengarten.