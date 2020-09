Theater in Mönchengladbach : Marienschüler inszenieren Entwirrspiel

Theater in Mönchengladbach

Mönchengladbach Philipp Birkmann – früher selbst Marienschüler, heute Schauspielschüler – hat an seiner ehemaligen Schule das Theaterstück „40 von 11.000.000“ im kleinen Amphitheater inszeniert.

In der Nische zwischen Gebäude und Grünfläche ist das kleine Amphitheater der Marienschule ein ideales Forum zur Einhaltung aktueller Corona-Schutzmaßnahmen. Zur Aufführung von Philipp Birkmanns Theaterstück „40 von 11.000.000“ betonen sieben Marienschüler unter der Regie des Autors über die Einbindung räumlicher Möglichkeiten die Parallelität von Blickwinkeln und Wahrnehmungsebenen.

Die Rahmenhandlung assoziiert eine Flugreise, während in nicht-chronologisch gereihte Szenen ein Kriminalfall eingebunden ist. Die Darsteller Lilia Better, Carolin Hamacher, Lynn Beckers, Fides Heppner, Amelie Hess, Katharina Saval und Frederik Hamacher meistern konzentriert die durch Struktur und Sprachführung vorgegebenen Brüche des experimentellen Theaters. Sie jonglieren in Sprache und Spiel mit Erscheinungen einer Spaßgesellschaft, Überfrachtung von Wahrnehmung und Widersprüchen. Choreographische Einlagen verbinden sich und kontrastieren mit den Texten.