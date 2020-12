Orchester in Mönchengladbach : Drei erfahrene Sinfoniker gehen in den Ruhestand

Mönchengladbach Nach jeweils über 30 Jahren im Orchester werden drei Mitgleider nicht mehr auf der Bühne stehen. Wegen der Corona-Pandemie verlief ihr Abschied still und für dasPublikum weitgehend unbemerkt.

Über 30 Jahre lang haben sie das Publikum mit ihrem Spiel begeistert, doch in den vergangenen Monaten haben sich – durch die Corona-Krise vom Publikum weitgehend unbemerkt – drei langjährige Mitglieder der Niederrheinischen Sinfoniker in den Ruhestand verabschiedet: Anne Monika Sommer-Bloch, Vorspielerin der ersten Geigen, Holger Hockemeyer, stellvertretender Solobratscher, und Cellist Raphael Sacher.

Raphael Sacher, der mehrere Jahre mit Witold Lutoslawski und Krzysztof Penderecki zusammen arbeitete und auch unter dem Dirigat von Sir Neville Marriner und Pierre Boulez musizierte, kam im August 1984 zu den Sinfonikern. „Es war eine tolle Zeit für mich, mit unzähligen Konzerten und Vorstellungen. Das Orchester war ein Teil meines Lebens“, blickt er auf die 36 Jahre zurück. Sein intensivstes Erlebnis hatte er während der Aufführung von Richard Wagners „Lohengrin“ im Juli 2017 beim Gastspiel des Theaters im estnischen Saaremaa: „Da war etwas Besonderes in der Luft, von den ersten Tönen an. Es gab eine magische Bindung zwischen uns und dem Publikum.“

Anne Monika Sommer-Bloch wurde nach dem Violinstudium an der Folkwang Hochschule für Musik in Essen und an der Musikakademie Basel im Jahr 1991 Mitglied der Niederrheinischen Sinfoniker und erhielt ein Jahr später die Position als Vorspielerin der ersten Geigen. „Als Orchestermusikerin hat mich die Oper besonders angesprochen, wegen des ganz speziellen Zaubers, der dem Bühnengeschehen zu eigen ist.“, erzählt Sommer-Bloch im Rückblick und erinnert sich besonders gerne an die Aufführungen von Alban Bergs „Wozzeck“, Jules Massenets „Werther“, Adolphe Adams „Hamlet“ und Richard Wagners „Tannhäuser“.