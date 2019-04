Mönchengladbach : Frühlingsmenü zum Opernvergnügen im Theater

Neben dem Stück "Boris Godunow" können die Theaterbesucher am Samstag auch ein besonderes kulinarisches Angebot genießen. Foto: Theater Krefeld-Mönchengladbach/Matthias Stutte

Mönchengladbach Ein besonderes Angebot für den Ostersamstag.

Wer die bevorstehenden Osterfeiertage mit einem ganz besonderen Opernbesuch verfeinern möchte, bei dem er nicht nur die wunderbare Musik genießen, sondern auch schlemmen möchte, kann für die Vorstellung von „Boris Godunow“ am Samstag, 20. April, am Theater an der Odenkirchener Straße 78 ein Frühlingsmenü dazu buchen.