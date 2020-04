Online-Kultur in Mönchengladbach : Kammerkonzert, Kunstverein und virtuelle Party

Mönchengladbach Künstler und kulturelle Institutionen aus Mönchengladbach gehen in der Corona-Zeit online. Wir stellen vier verschiedene Streaming-Angebote vor, die am ersten Maiwochenende stattfinden.



Stream in den Mai Das Projekt 42 bietet am Vorabend des 1. Mai mit Klitpop eine virtuelle Version des Events an. „Der Livestream, der euer Leben wieder lebenswert macht, startet pünktlich zur Primetime um 20 Uhr“, wirbt der Nachtclub an der Waldhausener Straße. Zu finden ist der alternative Mai-Tanz unter tv/projekt42tv.