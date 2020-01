Kultur in Mönchengladbach : Händels Halleluja im Gospel-Gewand

Mönchengladbach „Gospel goes Classic“ hieß das Motto bei dem städtischen Chorkonzert mit vier Chören und den Niederrheinischen Sinfonikern. Dabei stellte Generalmusikdirektor Mihkel Kütson unter Beweis, dass er auch Salsa tanzen kann.

Vieles war anders als sonst bei städtischen Chorkonzerten. Nicht klassische Kantaten oder barocke Oratorien standen im Theater auf dem Programm – sieht man einmal von Händels berühmtem Halleluja ab. Aber auch das klang anders als gewohnt, mit überraschenden Intervallen und mit schmissigen Rhythmen. „Gospel goes Glassic“, hieß das Motto. In seiner veränderten Fassung passte Händel bestens zu Gospel-Titeln wie „Alpha and Omega“, „Psalm 34 – Taste and see“ oder „My life is in Your hands“.