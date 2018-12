Mönchengladbach : Neujahrskonzert mit Posaunen in Rheindahlen

Mönchengladbach (isch) Der Förderkreis „Geistliche Musik in St. Helena“ lädt für Sonntag, 6. Januar, ab 17 Uhr zum Neujahrskonzert in die Pfarrkirche St. Helena Rheindahlen ein. Unter dem Titel „Mit Musik ins neue Jahr“ werden das Posaunenquartett Opus 4 (Posaunisten des Gewandhausorchesters Leipzig) und Reinhold Richter an der Orgel mit Werken von G. Gabrieli, C. Monteverdi, J. S. Bach, R. Strauss, B. Krol, I. Berlin, G. Gershwinzu und weiteren Komponisten zu hören sein.

Das umfangreiche Repertoire des Posaunen-Ensembles umfasst Bläsermusik aus fünf Jahrhunderten. Neben originalen Kompositionen aus Renaissance und Barock stehen auch bearbeitete Werke sowie Ur-und Erstaufführungen von Kompositionen, die speziell für dieses Ensemble geschrieben wurden, auf dem Programm. Wie auch die Wiener und Berliner Philharmoniker spielen die Posaunisten auf deutschen Instrumenten (Kruspe-Posaunen) und geben damit dem Posaunensatz einen typischen, homogenen weichen Klang, der sich von den heute in aller Regel „amerikanisierten“ Blechbläsergruppen der Orchester deutlich unterscheidet.



