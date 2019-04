Mönchengladbach : Celli klingen besser – mit Kontrabass

Info

Diverse Auftritte David Koebele ist in diesem Jahr mehrfach auf einigen Bühnen zu erleben. So am 4. Mai und 31. August mit Ralle Rudnik, Andrew Strong & Purple Schulz, am 14. Juni und 6. Dezember mit time4strings und Family of Peace, am 21. Juli beim New Musiksommer und im Dezember mit dem Groove-Chor.