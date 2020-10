Kultur in Mönchengladbach : Musikschule: In sieben Wochen zum ersten Auftritt

Musikschule: In sieben Wochen zum ersten Auftritt

Kultur in Mönchengladbach

Stefan Vörding leitet den Fachbereich Blechbläser an der Musikschule. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Der neue Fachleiter für Blechblasinstrumente möchte mit Anfängern jeden Alters ein Experiment wagen und sie innerhalb von sieben Wochen fit für einen Auftritt mit Trompete, Posaune und Co machen.

(RP) Stefan Vörding ist der neue Fachleiter für Blechblasinstrumente an der Musikschule. Für die kommenden Wochen hat er sich etwas Besonderes vorgenommen: In einem siebenwöchigen Gruppenworkshop sollen die Teilnehmer ein Blechblasinstrument ihrer Wahl erlernen – inklusive erstem Auftritt. Die Anfänger bilden ab der ersten Stunde ein Ensemble. Ziel ist es, vor dem Weihnachtskonzert der Musikschule am Sonntag, 20. Dezember, um 16.30 Uhr im Foyer der Kaiser-Friedrich-Halle, ihre ersten Lieder vorzuspielen.