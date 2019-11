Originalklänge wie in der Kirche : Eine Orgel wie eine Spielkonsole

Mönchengladbach Das neue Instrument der Musikschule hat keine Pfeifen und erzeugt auch keine elektronischen Klänge. Es spielt digital gespeicherte Töne ab und kann dabei sogar den Raumklang bestimmter Kirchen erzeugen.

Für jeden Ton sind im Original-Kirchenraum drei Aufnahmen gemischt worden: direkt vor der Orgel, in der Mitte und an der gegenüberliegenden Wand. „Wir kaufen also den virtuellen Kirchenraum mit“, so Malescov. Bisher hat die Musikschule die Software für fünf Kirchen. Künftig wird es im Carl-Orff-Saal je nach Bedarf zum Beispiel klingen wie in der Renaissancekirche in Stade oder der Barockkirche in Zwolle.