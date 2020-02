Mönchengladbach und Kreis Viersen : Talentshow mit Tiefgang: Jugend musiziert — im Haus Erholung

Mönchengladbach 249 Mädchen und Jungen aus Mönchengladbach und dem Kreis Viersen freuen sich auf das Wochenende. Im Haus Erholung in Mönchengladbach zeigen sie beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ vom 7. bis 9. Februar ihr Können.

In diesem Jahr gibt es Solowertungen in den Fächern Klavier, Gitarre (Pop) und Gesang. Bei den Streichern, Blechbläsern, Holzbläsern, Akkordeons und in der Sparte Neue Musik treten Ensembles an. Die Schlagzeuger spielen bereits am Freitag, 13.45 Uhr bis 17.45 Uhr, in der Musikschule, alle anderen am Samstag und Sonntag zwischen 9 und 17 Uhr im Haus Erholung. Erwartet werden rund 1000 Zuschauer.