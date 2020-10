Comedy in Mönchengladbach : Wahlgesänge im TiG

Mönchengladbach Musikkabarettist William Wahl mischte bei seinem Auftritt im Theater im Gründungshaus (TiG) traurig-schöne Lieder mit aberwitziger Heiterkeit.

Wahl unterlegte und ergänzte seine Lieder mit Klavierspiel, glitt lustvoll über ins rein Instrumentale und hatte dabei fast durchgängig sein Publikum im Blick. Auch wenn er scheinbar locker von privaten Erfahrungen, doch eigentlich doppelbödig übergreifend plauderte, bezog er bald wieder das Klavierspiel ein. Französische Chansons seien so schön, dass man in Traurigkeit baden möge, so der blonde Troubadour. Als deutsche Antwort auf das Genre mischte er im Lied „Pfad der Misere“ über einen Junggesellinnenabschied Spott und Wehmut. „Ich hoffe, ich habe die die Stimmung nicht zu tief runtergezogen“, kommentierte Wahl in der Rolle des Schelms, um gleich darauf in Cis-Moll mit Anspielungen auf Beethovens „Mondscheinsonate“ über den eigenen Tod zu sinnieren. Mit hitzigem Klavierspiel und bizarrem Text entfachte er eine apokalyptisch anmutende Vision vom „Zirkus am Ende der Zeit“.