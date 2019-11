Zwei neue Ausstellungen : Museum Abteiberg startet 2020 mit internationalem Programm

Mönchengladbach Im kommenden Jahr wird es im Museum Abteiberg international. Eine amerikanische und ein kurdischer Künstler stellen aus. Die Ausstellung „Libertine“ von Jutta Koether läuft noch bis zum 16. Februar.

15. März bis 30. August: Andrea Bowers Politisches Engagement und künstlerische Arbeit sind für die US-Amerikanerin Andrea Bowers, die in Los Angeles lebt und arbeitet, nicht zu trennen. Seit über zwei Jahrzehnten steht sie für eine künstlerische Position, die eine durchdachte ästhetische Praxis mit einer politischen Haltung und einer feministischen Perspektive verbindet. Ziviler Widerstand und dessen Übersetzung in eine künstlerische Sprache finden sich in ihrem Schaffen. Im Museum Abteiberg wird Andrea Bowers Arbeiten der vergangenen Jahre zeigen und den Museumsraum für ein Projekt öffnen, das sie zur Zeit entwickelt. Dazu wurde sie durch junge Aktivisten der ökologischen und feministischen Bewegungen im Rheinland angeregt.