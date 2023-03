Konzert in Mönchengladbach Tenor Helmut Lotti mit dem Best-Of seiner Karriere

Helmut Lotti ist einer der bekanntesten Crossover- und Pop-Tenöre in Deutschland. Am Freitag, 21. April, gastiert er zusammen mit „The Golden Symphonic Orchestra“ um 20 Uhr in der Red Box im Nordpark. Er präsentiert in einer einstündigen Live-Show ein Best Of seiner Karriere samt vielen Song-Favoriten und Auszügen aus dem aktuellen Album „Italian Songbook“. Mit über 13 Millionen verkauften Platten gilt der in Belgien geborene Künstler als der erfolgreichste Sänger Flanderns. Sein musikalisches Schaffen bildet ein breites Musik-Spektrum ab: von Klassik, Pop über Latin, Swing und Jazz bis hin zu Liedern aus Afrika, Russland und jetzt eben auch Italien.